На улице Широтной в Тюмени запретят ездить большегрузам. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

На улице Широтной в Тюмени запретят ездить большегрузам. Ограничение вступит в силу с 7 декабря.

– На основании решения территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Восточного административного округа в целях ограничения движения грузового транспорта при заезде в микрорайон МЖК, у дома № 112, к. 2/2 по ул. Широтной, вводятся ограничения движения грузового транспорта, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что места ограничений для движения грузового транспорта будут обозначены дорожными знаками «Движение грузовых автомобилей запрещено».