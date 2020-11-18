Тюменец потерял 40 тысяч рублей при покупке игровой приставки. Фото - pixabay.com.

В полицию Тюмени с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. 31-летний гражданин пояснил, что планировал приобрести игровую приставку, но остался ни с чем.

На сайте объявлений мужчина заинтересовался одним из размещенных предложений по продаже электронных устройств. Он связался с неизвестным гражданином по указанному номеру телефона.

– Они договорились о цене и условиях осуществления сделки, после чего покупатель перевел более 40 тысяч рублей на счет неустановленного банка через платежную систему, перейдя по ссылке для оплаты. После этого связь с продавцом прервалась, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время правоохранители устанавливают личность мошенника.