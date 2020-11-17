В Тюмени заключенному, сбежавшему из колонии, назначили новое наказание. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени заключенному, который отбывал двухлетний срок в колонии-поселении, назначили новое наказание. Мужчина сбежал из мест лишения свободы в конце июня 2020 года.

– Согласно разнарядке на выпуск из общежития на работу осужденных, у которых есть право передвижения без конвоя на участке колонии, мужчина прибыл в швейный цех. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он отогнул решетки на окнах и через образовавшееся отверстие покинул помещение. Его нашли и задержали спустя два дня, – рассказали в Калининском районном суде города Тюмени.

С учетом обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности и наличия в действиях подсудимого рецидива суд назначил осужденному наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы. Теперь отбывать свое наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.