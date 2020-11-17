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Тюменским родителям напомнили, как следить за балансом транспортной карты ребенка

Ежемесячно школьники совершают около 700 тысяч поездок
Вадим Бегун
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Тюменским родителям напомнили, как следить за балансом транспортной карты ребенка. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

Тюменским родителям напомнили, как следить за балансом транспортной карты ребенка. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

Тюменским родителям напомнили, как следить за балансом транспортной карты школьника. На помощь мамам и папам приходят современные технологии.

– Достаточно настроить оповещения в мобильном приложении «Образование72», и push-уведомления о состоянии баланса ТК будут приходить на мобильный телефон. Функцию можно подключить и в личном кабинете на сайте oao-tts.ru. Уведомления об остатке баланса для горожан – это еще и дополнительная гарантия того, что карта не попадет в стоп-лист, – сообщили в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В ведомстве также напомнили, что на билете, который выдается в автобусе, тоже указывается информация об остатке средств на карте. Получить эту информацию можно и в терминалах пополнения транспортных карт АО «ТТС» или отправив СМС-сообщение на телефон 8-922-480-06-87 c указанием номера карты в сообщении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что неприятная история произошла с одиннадцатилетним школьником в Тюмени, которого водитель маршрутки выставил на мороз. Причина банальна: у ребенка не хватало денег на проезд. Позже водителя маршрутки нашли, и дело приняло неожиданный оборот. Как оказалось, на транспортной карте юноши частенько не было денег для оплаты проезда, он не раз ездил безбилетником на общественном транспорте.

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