Моряк Мартин зовет тюменцев пройти новый маршрут в «Конторе пароходства»

Фото: "Контора пароходства"

Тюменцы выпустили новый гид, в котором моряк Мартин расскажет о своем доме – мультицентре «Контора пароходства». Пройти по маршруту можно в любой день с 10.00 до 22.00 при помощи чат-бота в Telegram, выяснил «Мой портал».

Мартин расскажет об истории «Конторы пароходства»: какой она была раньше и что в ней происходит сейчас. Он познакомит с главными направлениями работы мультицентра: креативным мышлением, городскими создателями и урбанистикой. С гидом можно прогуляться по залам «Конторы пароходства», узнать, что проходит в каждом из них, и пройти интерактивные задания. Также персонаж поделится историей о том, что на самом деле произошло с ним в мультицентре.

Чтобы начать маршрут, необходимо найти в приложении Telegram аккаунт @KontoraMartin_bot и написать ему. Общаться с Мартином можно через видео, аудиозаписи и текст. Дополним: персонажем гида выступает моряк Мартин из романа Джека Лондона «Мартин Иден», который любит познавать мир и делиться этим с окружающими.

Мультицентр выпустил уже три маршрута: «Около Конторы», «Вау, какая стенка» и «Сказки на ночь».