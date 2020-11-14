В Тюменском районе стало больше предпринимателей

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Три претендента Боровского и Богандинского на получение поддержки для выхода на самозанятость представили свои бизнес-планы на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению занятости населения Тюменского района, которая прошла в режиме видео конференц-связи.

К примеру, житель поселка Боровский займется строительством и отделочными работами, для этого он привлечет в комплексную бригаду 6-8 работников. У кандидата есть свой инструмент, он изучил рынок и видит возможность вписаться в него.

Жительница Чикчи хочет реализоваться к сфере индустрии красоты: женщина прошла обучение, поработала на дому и теперь готова на постоянной основе заботиться о красоте своих землячек.

Третий кандидат из Богандинского планирует открыть кафе на федеральной трассе. Уже сделали ремонт в помещении, закупили часть оборудования. Планируется создать не менее 16 новых рабочих мест.

После обсуждения комиссией, в течение месяца начинающие предприниматели зарегистрируются как индивидуальные предприниматели и приступят к реализации своего бизнес-плана.