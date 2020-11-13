Тюменская школьница погибла в страшном ДТП в свой день рождения.

На 57-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково сегодня, 13 ноября, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись «Лада» 14-й модели и Hyundai. В свой день рождения погибла школьница, которой исполнилось 13 лет.

По информации автоинспекторов, отечественный автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. После столкновения обе машины отбросило на ограждение.

– «Ладой» управляла 23-летняя сестра погибшей девочки, ее госпитализировали в больницу с повреждениями. В Hyundai, по предварительной информации, нет пострадавших. Маленькую пассажирку этой машины спасло от ранений детское автокресло, – сообщили в ведомстве.