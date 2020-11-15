Тобольск начали украшать к Новому году. Фото - pixabay.com.

Тобольск начали украшать к Новому году. Для активных жителей даже придумали конкурсы «На лучшее новогоднее оформление» и «Снежную фигуру».

– В новогодние праздники в Тобольск придет «Ветер перемен», который принесет с собой «Летучий корабль». Персонажи сказки Иванушка и Забава, спасаясь от жадного Полкана, попадут в сибирский город. А коренные тоболяки, Конек-горбунок с Жар-птицей помогут им в этом, – рассказали в городском департаменте по культуре и туризму.

В ведомстве отметили, что уже разработан план мероприятий для обновленной Базарной площади. Там появится дерево желаний, где каждый тоболяк сможет написать свою мечту, а ветер перемен подхватит ее и унесет для исполнения. Оформление города к праздникам завершат к 1 декабря, сообщает «Тюменская линия».