В Ялуторовске на ногу малышу упал стол. Фото - pixabay.com.

В последнее время бытовые травмы стали одной из основных причин обращения пациентов в приемное отделение областной больницы № 23 города Ялуторовск. Это связано с тем, что местным жителям из-за эпидемической обстановки приходится ограничивать прогулки детей.

Так, за прошедшую неделю одиннадцать несовершеннолетних попали в приемное отделение медучреждения с бытовыми травмами. Ребята запинались о пороги и ковры, падали с диванов и кроватей, а одному маленькому пациенту даже стол на ногу упал.

– Дети, особенно дошкольники, в силу возраста просто не способны еще просчитать последствия своих действий и легко попадают в беду. Об их безопасности должны позаботиться старшие. Например, быть крайне внимательными, если раскрывают окна для проветривания. Не допускать игрушек с мелкими деталями. Быть рядом во время подвижных игр. Следить за столом, если рядом есть тарелки, чашки или кастрюли с кипятком, – рассказала Дарья Ровбут, пресс-секретарь областной больницы № 23.