В Тюменской области ожидают ухудшение ситуации с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. По данным на 11 ноября, темп прироста заболевших коронавирусом составляет более единицы. Однако ситуация может еще ухудшиться.

– Мы входим в период острых респираторных вирусных инфекций. Эпидемиологический порог ОРВИ в регионе не превышен. Но мы понимаем, что может быть синергетический эффект и, следовательно, ухудшение ситуации, когда начнётся циркуляция вирусов гриппа. Жителям необходимо поставить прививки от гриппа и пневмонии, – отметила глава регионального Роспотребнадзора. Галина Шарухо.

По ее словам, заболеваемость формируется за счет взрослого населения. Особое беспокойство вызывают граждане 65+, так как они имеют сопутствующие заболевания, болеют дольше и тяжелее других возрастных групп.

Также Галина Шарухо сообщила, что в Тюменской области сейчас наращивают темпы тестирования. Так, на сегодняшний день в регионе работают 20 лабораторий – 14 государственных и 6 частных, которые в совокупности проводят каждый день 10 тысяч исследований.