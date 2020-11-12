Директор фирмы, обманув тюменцев на 70 миллионов рублей, переехал и жил под вымышленным именем. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере. Он обманул местных жителей на сумму более 70 миллионов рублей.

Криминальная история началась восемь лет назад, когда в полицию поступил ряд заявлений от горожан. Выяснилось, что 40-летний злоумышленник являлся директором фирмы, которая продавала поддержанные авто. Используя свое должностное положение, злоумышленник заключал агентские договоры с владельцами машин, которые сдавали свои автомобили на продажу. После этого он переоформлял договоры купли-продажи на себя и продавал их. Задержать по горячим следам мошенника не удалось.

– Мужчина переехал в город Екатеринбург, где представлялся вымышленным именем, ссылаясь на потерю паспорта. В октябре 2020 года стражи правопорядка задержали подозреваемого. В настоящее время установлена причастность злоумышленника к 85 аналогичным преступлениям. Сумма ущерба составила более 70 миллионов рублей, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время тюменцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Производство предварительного расследования продолжается.