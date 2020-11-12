Тюменцам дали рекомендации по профилактике внебольничной пневмонии. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам дали рекомендации по профилактике внебольничной пневмонии. Главное – нужно вести здоровый образ жизни.

– Занимайтесь физкультурой и спортом, чаще гуляйте на свежем воздухе. Нужно полноценно питаться с достаточным содержанием белков, микроэлементов и витаминов. А до наступления холодов и подъема заболеваемости респираторными инфекциями следует сделать прививку против гриппа, поскольку пневмония часто является осложнением гриппа, – рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что для профилактики внебольничной пневмонии в холодное время года нужно одеваться по погоде, избегая переохлаждений. Кроме того, следует соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в помещениях.

– В период подъема заболеваемости гриппом рекомендуется избегать контакта с больными людьми. Необходимо соблюдать гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после кашля или чихания. Если заболели вы или ваш ребенок, необходимо остаться дома и как можно скорее вызвать врача и ни в коем случае не заниматься самолечением, – резюмировали в управлении.