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Жительница Ишима перевела мошенникам десятки тысяч рублей, поверив, что на нее «повесили» кредит

Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленников
Вадим Бегун
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Жительница Ишима перевела мошенникам десятки тысяч рублей, поверив, что на нее «повесили» кредит. Фото - pixabay.com.

Жительница Ишима перевела мошенникам десятки тысяч рублей, поверив, что на нее «повесили» кредит. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть ишимской полиции обратилась 56-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников.

Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что ей на телефон позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником банка и сообщила, что на ее имя ошибочно оформлен кредит на сумму 100 тысяч рублей. Чтобы аннулировать его, необходимо подтвердить свои персональные данные, которые имеются в банке.

– Потерпевшая сообщала злоумышленникам информацию из СМС, которые приходили ей с номера 900. После этого мошенники сообщили, что на счет банковской карты ишимки поступили деньги, которые она должна перевести в счет погашения кредита. Женщина отправилась в ближайший салон связи и через банкомат на указанный злоумышленниками номер перевела 50 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Во время перевода к ней подошел специалист салона и поинтересовался, куда она переводит денежные средства. Женщина объяснила ситуацию. Сотрудник салона объяснил ей, что она попалась на уловки мошенников, и предложил обратиться в полицию. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело.

Криминал