Экс-руководитель тюменского научного центра возместил фирме 10 миллионов рублей. Фото - УФССП по Тюменской области.

Бывший руководитель тюменского научного центра, занимающегося исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук, возместил фирме убытки, причиненные его действиями, на сумму более 10 миллионов рублей. Однако сделал он это только при содействии приставов.

– Представители центра связались со специалистом, предупредив, что должник по адресу прописки не проживает, его необходимо разыскать. Сотруднику удалось установить местонахождение гражданина и связаться с ним, разъяснив ход дела, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

По истечении срока для добровольной оплаты ущерб потерпевшей организации все же не был возмещен. Тогда сотрудник ведомства вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении двух автомобилей премиум-класса, которые имеет должник. Таким образом, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.