В Ишиме осудят пятерых мужчин по делу о контрафакте на миллионы рублей. Фото - pixabay.com.

В Ишиме утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении пяти жителей города и деревни Зырянка. Мужчин обвиняют в производстве контрафакта.

В августе 2019 года житель Зырянки с неким гражданином создали организованную преступную группу для производства фальшивого алкоголя. В ее состав вошли еще четыре местных жителя. Подпольный цех функционировал в арендованном гаражном боксе на улице Казанской. Там в сентябре 2019 года сотрудники полиции изъяли более 1,3 тысячи бутылок водки и 81 канистру со спиртосодержащей жидкостью.

– В ноябре в деревне Зырянка в грузовом фургоне, а в декабре 2019 года в складском помещении на улице Республики и в гаражном боксе на улице Фрунзе в Ишиме была изъята контрафактная продукция участников группировки. Всего по делу изъято свыше 4,6 тысячи бутылок и 763 канистры с нелегальной алкогольной продукцией общей стоимостью свыше 5 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

С одним из участников организованной группы следователи заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство. Уголовные дела по этому мужчине и его сообщникам направлены в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу.