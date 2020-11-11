Тюменцы могут оперативно вернуть интернет-заказ. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

Тюменцы могут бесплатно и быстро вернуть товар почтовой посылкой в адрес более 550 интернет-магазинов. Сдать посылку можно в любом почтовом отделении. Сейчас спрос на эту услугу у жителей региона возрастает ежемесячно. Если в июне этот сервис оценили 218 местных жителей, то в сентябре – октябре – уже 360 человек.

– Вернуть покупку в интернет-магазин можно по трек-номеру. Чек, документы, удостоверяющие личность, не требуются. Упаковку для возврата товара клиент подбирает самостоятельно или может приобрести в отделении. Сервис по возврату подключили более 550 интернет-магазинов. Для представителей онлайн-ретейла услуга интересна тем, что позволяет увеличить количество лояльных клиентов и объемы заказов, – рассказали в тюменском отделении «Почты России».

Стоит отметить, что услугу «Легкий возврат» уже подключили международные и федеральные интернет-магазины. В настоящее время сервис осваивают и региональные представители онлайн-ретейла.