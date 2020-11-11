Депутат Госдумы взял на личный контроль ситуацию с отсутствием дороги в Червишево. Фото - tyumen.er.ru.

Жители села Червишево попросили помочь депутата Госдумы Николая Брыкина с решением давней проблемы, которая растянулась на многие годы. Дело в том, что в населенном пункте отсутствует дорога.

По словам местных жителей, которые обратились к депутату в рамках тематической недели по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, осенью и весной в селе невозможно передвигаться даже на автомобилях повышенной проходимости.

Еще одно обращение поступило от жителей СНТ «Липовый остров», которые сообщили, что у них часто и на продолжительное время отключается электричество. К решению этой проблемы подключился депутат областной думы, член фракции «Единой России» Юрий Баранчук, который также присутствовал на тематическом приеме. Николай Брыкин в свою очередь взял оба вопроса на личный контроль.

Кроме того, поступило обращение пенсионерки, являющейся инвалидом 2 группы, с просьбой помочь заменить памятник ее отцу – участнику Великой Отечественной войны, похороненному на городском кладбище.

– Этот вопрос решим в кратчайшие сроки. Мы не можем забывать тех, кто, защищая Родину от врага, подарил нам право на жизнь, – заявил Николай Брыкин.