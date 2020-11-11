В Тюмени снова продезинфицировали аэропорт Рощино. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

В Тюмени сотрудники МЧС провели дезинфекцию аэропорта Рощино. Спасатели повторно обработали поверхности помещений, где бывают пассажиры: всего около пяти тысяч квадратных метров площади.

Работы проводились с помощью ранцевых установок пожаротушения и импульсных установок высокого давления безопасными для здоровья человека и окружающей среды хлорсодержащими веществами.

– Ранее личный состав проводил дезинфекцию лечебных учреждений Тюмени, железнодорожных вокзалов Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска: обработано более 600 тысяч квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Все работы по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, ведутся по согласованию с оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.