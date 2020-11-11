В Ишиме 74-летний мужчина украл гараж. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть ишимской полиции поступило сообщение от представителя администрации города о краже металлического гаража. Как оказалось, похитил строение 74-летний местный житель.

Мужчина, используя автоманипулятор, увез металлический гараж и сдал в пункт приема металлолома за шесть тысяч рублей. Ишимец свою вину признал и пояснил полицейским, что приметил строение уже давно – гаражом никто не пользовался. Узнавать, кому он принадлежит, мужчина не собирался.

– Работникам пункта приема он пояснил, что сдает свое имущество. На вырученные деньги горожанин планировал отремонтировать свой старый гараж, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.