Тюменская пенсионерка, поверив «однокласснице», потеряла 140 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции обратилась 69-летняя местная жительница, которая пострадала от мошеннических действий. Женщина сообщила, что попалась в интернет на уловки злоумышленника и потеряла крупную сумму денег.

Пенсионерке в одной из социальных сетей написала одноклассница. Как выяснилось позже, мошенник взломал страницу школьной знакомой потерпевшей и под предлогом участия в акции одного из банков завладел реквизитами ее карты.

– С банковского счета пожилой гражданки похищены более 140 тысяч рублей. В настоящее время стражи порядка устанавливают личность интернет-злоумышленника, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.