На улице Ямской в Тюмени спасатели тушат серьезный пожар. Фото - Виктор Афанасьев.

В Тюмени сотрудники МЧС тушат серьезный пожар на улице Ямской, 116. Возгорание началось около часа назад, однако спасатели до сих пор работают на месте происшествия.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре на пульт дежурного диспетчера поступило в 14.29.

– Возгорание произошло в пристрое четырехэтажного административного здания. Огнем было охвачено помещение площадью почти семьдесят квадратных метров. На месте работают 14 человек личного состава и шесть единиц техники, – рассказали в ведомстве.

Какой-либо информации о пострадавших пока нет. Очевидцы происшествия отмечают, что сначала загорелся ларек, который находится около здания, а уже потом огонь перекинулся на пристрой.

Мужчина, который также является очевидцем, сообщил, что сгорела «Газель», которая находилась у здания, где бушует пожар. В настоящее время находящиеся на месте люди пытаются самостоятельно вызволить машины из огненной ловушки.