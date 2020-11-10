Хирурги избавили от опухоли тюменку, которой было трудно глотать. Фото - pixabay.com.

Сосудистые хирурги областной клинической больницы № 2 избавили тюменку от доброкачественной опухоли. Пациентка обратилась к местным врачам в 2019 году. Тогда ей было трудно глотать, также тревожило пониженное артериальное давление.

Сосудистый хирург медицинского учреждения Константин Плутахин после компьютерной томографии сосудов шеи и УЗИ диагностировал у пациентки хемодектому. В ходе консилиума было принято решение проводить оперативное вмешательство. Позже сосудистые хирурги полностью удалили доброкачественную опухоль.

– Самочувствие пациентки после операции было удовлетворительное, во время осмотра через месяц после операции никаких отклонений в состоянии не было замечено. Сейчас женщина раз в год посещает сосудистого хирурга и проходит УЗИ-диагностику, – рассказала пресс-секретарь больницы Ирина Ющенко.