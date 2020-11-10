Тюменец набросился на супругу с бензопилой. Фото - pixabay.com.

В отделение омутинской полиции с заявлением обратилась жительница села Зоново. Женщина указала, что ей угрожают убийством.

Выяснилось, что заявительница проживает вместе со своим мужем. Между супругами возникла ссора, в ходе которой женщина заявила, что не желает больше сохранять брак и просит супруга покинуть дом. Мужчина, взял в руки бензопилу, включил и стал размахивать инструментом перед лицом испуганной женщины, высказывая в ее адрес слова угрозы, которые та восприняла всерьез.

– Сотрудниками полиции задержан и доставлен в полицию подозреваемый – 28-летний ранее судимый за нанесение побоев супруг потерпевшей, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.