Тюменец получил травмы, догоняя магазинного воришку. Фото - Ирина Бердюгина.

В Тюмени накануне, 8 ноября, неприятная история произошла с работником магазина. Догоняя воришку, мужчина поскользнулся и упал на наледь. На правой половине живота образовались гематома и ссадина. Из-за тупой боли пострадавший не мог подняться на ноги, у него кружилась голова и тошнило.

Вызванная очевидцами скорая помощь прибыла через 13 минут. Медики облегчили состояние 31-летнего пациента обезболивающим уколом, после чего доставили в областную клиническую больницу № 2 для исключения тяжелых осложнений.

Специалисты скорой помощи предупреждают, что если после падения возникают боль, головокружение, тошнота, необходимо ограничить активные движения. Очевидцам не нужно самостоятельно переносить пострадавшего, без крайней необходимости разрешать ему вставать на ноги.

– При тупой травме живота нужно обеспечить покой, пострадавший находится в том положении, при котором он испытывает меньше страданий. Также следует положить холод на место травмы, чтобы замедлить кровоток, При нахождении пострадавшего в бессознательном состоянии следите за его пульсом и дыханием, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.