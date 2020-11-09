Николай Брыкин обеспечит транспортом тюменскую службу по доставке медикаментов. Фото - tyumen.er.ru.

Николай Брыкин помог организовать дополнительную машину с водителем для тюменской службы по доставке бесплатных лекарств. Это произошло в рамках работы волонтерского центра «Единой России» и ОНФ. Теперь специалисты смогут быстрее доставлять льготные медикаменты пожилым или одиноко проживающим людям с хроническими заболеваниями.

– Гражданам, которые находятся дома на самоизоляции, никуда обращаться не надо. Поликлиники самостоятельно передают информацию о том, какие лекарства нужны, в определенные аптеки. Там формируются пакеты со всем необходимым, которые сотрудники службы доставки забирают и привозят на дом, – сообщила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Гульнара Байматова.

По ее словам, в день обрабатываются около 100 адресов. Машина, которую выделил депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Николай Брыкин, начнет работать с 11 ноября и будет задействована по будням с 9.00 до 18.00.

Брыкин уверен, что в условиях сложившейся непростой ситуации нужно использовать все возможности для оказания помощи людям. Он отметил, что предоставление транспорта дает возможность своевременно доставлять лекарства нуждающимся и намного облегчит работу волонтерам и соцработникам.