На какие горнолыжные курорты можно съездить из Тюмени на Новый год Фото: pixabay.com

Жители Тюменской области начали активно бронировать туры на горнолыжные курорты. Причём к «покатушкам» присматриваются не только любители спортивного отдыха, но и новички. По словам эксперта по туризму, опытного турагента Марины Удовкиной, из-за пандемии в России наблюдается закономерный спад на путешествия, однако бронирование горнолыжного отдыха на Новый год началось в октябре.

– Предложений по России большое количество. Многие туроператоры, ранее ориентированные на выездной туризм, начали активно развивать внутренние направления. В топе продаж Шерегеш, который располагается в Кемеровской области. Сейчас туда предлагаются варианты комплексными турпакетами, – цитирует Марину «Тюменская область сегодня».

Также тюменцы планируют отдохнуть на горнолыжном курорте «Роза Хутор», который расположен в Сочи, и в «Манжерок», что на Алтае. А ещё жителей области может удивить сервисом и уровнем горнолыжных трасс Эльбрус (Кавказ). В 2019 году там оборудовали удобные и современные подъёмники.

Эксперт отмечает, что горнолыжный отдых не самый бюджетный вид путешествия, однако и запредельно дорогим его назвать трудно.