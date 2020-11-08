В Тюменской области 77 процентов ДТП с участием детей произошло по вине водителей Фото: pixabay.com

Тюменские автоинспекторы ГИБДД разъясняет водителям правила вождения у детских садов, школ и на загородных трассах. Это связано с тем, что 77% ДТП с участием детей в Тюменской области произошло по вине взрослых водителей. В таких акциях в городах и посёлках участвуют «родительские патрули», куда входят активные общественники.

В 2020 году в Тюменской области произошло 320 ДТП с участием детей, что на 16% меньше, чем в 2019-м. Тем не менее, в авариях погибли 9 детей, что на 5 человек больше, чем в прошлом году. 353 ребёнка ранены.

Почти 50% детских ДТП в нашем регионе происходит с участием детей-пассажиров, и в каждой третьей аварии участвует юный пешеход.

- Из 112-ти ДТП с участием детей-пешеходов по неосторожности детей произошли только 53, в других 59-ти случаях виновны водители, сбившие детей на пешеходных переходах – таких случаев 34, во дворах, на парковках и других участках улично-дорожной сети, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

К административной ответственности за нарушение правил перевозки детей привлекли около 7 тысяч водителей.