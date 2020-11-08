«Сибирские родники» сохранят традиции и песни народов Тюменской области

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Тюменский государственный институт культуры, фонд «Культурное наследие Сибири «РОССТАНЬ» и Тюменская областная общественная организация «Общество русской культуры» выступили организаторами X Юбилейного конкурса «Сибирские родники». Как сообщает портал «Вслух.ру», фестиваль состоится с 27 по 29 ноября в онлайн-формате, из-за пандемии коронавируса.

Для участия в конкурсе потенциальным участникам необходимо отправить в организационный комитет свежие видеоролики, снятые в 2020 году, до 25 ноября 2020. Кроме того, в рамках «Сибирских родников» состоится VII Международный конкурс «Сибирский исток». По словам члена оргкомитета, участницы фольклорного ансамбля «Росстань» Екатерины Йованович, конкурс существует уже десять лет и служит одним из инструментов передачи народной традиции.

- На протяжении 30 лет существования ансамбля участники ездили в этнографические экспедиции по собранию песенного материала по 26 районам юга Тюменской области во главе с руководителем Лилией Васильевной Деминой, - рассказала она.

Этот материал сейчас разлетается обратно по районам. Благодаря пропаганде и популяризации, песни продолжают жить, а традиции сохраняются.