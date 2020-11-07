В Нижнетавдинском районе заработал новый smart-ФАП

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Последний из шести smart-ФАПов, которые были построены в Нижнетавдинском районе в рамках нацпроекта «Здравоохранение в 2020 году, начал свою работу. Торжественное открытие состоялось в посёлке Тукман, жители которого получали медицинскую помощь в деревянном здании – бывшей школе.

По словам фельдшера Веры Подчуваловой, после того, как школу закрыли, здание частично разобрали. Одна из стен фельдшерско-акушерского пункта стала выходить на улицу, поэтому зимой внутри ФАПа было холодно. Зато сейчас внутри тепло, светло и просторно.

- Есть все необходимое для первичного осмотра пациентов оборудование. И жители очень рады, что теперь в селе есть отдельно стоящий ФАП, так хорошо приспособленный для их нужд. Я работаю в Тукмане больше десяти лет и хорошо знаю своих пациентов. Для них это действительно значимое событие, - отметила Вера Подчувалова.

Теперь за медицинской помощью не нужно ехать в поликлинику в Нижнюю Тавду. Анализы можно сдать на месте, можно удалённо записаться на приём и получить консультацию невролога и кардиолога, не покидая посёлка. Врачи нижнетавдинской областной больницы №15 и тюменской ОКБ№1 будут общаться с жителями посёлка по видеосвязи и помогать корректировать лечение хронических болезней.

Как отметил глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов, перед строителями стояла непростая задача – возвести за несколько месяцев шесть модульный зданий и подвести к ним все необходимые коммуникации. Однако слаженная работа всех сторон позволила сделать это в запланированные сроки.