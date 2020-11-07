В Заводоуковске пьяный мужик пытался угнать автомобиль матери Фото: pixabay.com

В Заводоуковске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в попытке неправомерного завладения автомобилем без цели хищения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию обратилась 63-летняя жительница деревни Дроново. Женщина рассказала, что сын пытается угнать принадлежащий ей автомобиль «ГАЗ-3110». На этот адрес тут же прибыли полицейские. Мужчина, завидев их, попытался скрыться, но был задержан.

Он рассказал, что в последние годы практически не общался с матерью. Приехав в Дроново и изрядно «набравшись», он пришёл к женщине и потребовал ключи от автомобиля. Мать категорически отказалась давать ему ключи, тогда задержанный попытался завести авто, соединив провода. Правда, сделать этого ему не удалось – приехала полиция.

Теперь горе-водителю грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.