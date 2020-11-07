Погода в Тюмени 7 ноября: воздух прогреется до +7 градусов Фото: pixabay.com

В Тюмени сегодня, 7 ноября, ожидается облачность. Местами небольшие, умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный 7-12 м/с, днем порывы в отдельных районах до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…,+4 C, днем +2…+7C.

Погода в Тюмени 7 ноября. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 7 ноября – день, который называется «Дедовские плачи». В этот день на Руси считалось, что вся природа плачет – дождём или снегом, поэтому люди стали плакать вместе с ней и устраивать ритуальные плачи. В этот день вспоминали умерших родственников, ходили на кладбище и приводили в порядок могилы. А ещё помогали сиротам и обездоленным.