Тюменца, который продавал контрфактный алкоголь, осудили на пять месяцев

Фото: Прокуратура Тюменской области

Пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штраф в размере 100 тысяч рублей – таково наказание 46-летнему жителю Тюмени, который признан виновным в покупке, хранении и перевозке немаркированного алкоголя в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в январе 2020 года мужчина купил для сбыта более 5 тысяч бутылок и банок с контрафактной водкой, коньяком, бренди, виски и этиловым спиртом. Всё это «добро» он хранил в гараже и автомобиле, однако 13 февраля 2020 года полицейские изъяли контрафактный алкоголь. Общая стоимость нелегальной продукции составила более 1,2 миллиона рублей.

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