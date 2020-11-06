Трое друзей зверски избили осколками зеркала, вилкой и ножом жителя Ишима Фото: pixabay.com

В Ишиме троим молодым людям предъявлено обвинение по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, вечером 1 октября 2020-го 17-летний обвиняемый пришёл в дом к матери со своими друзьями, когда там находился его отчим. Парень ненавидел сожителя матери, поэтому стал бить и пинать мужчину. «На помощь» к другу пришли и его друзья – 17 и 19 лет.

Обвиняемые разбили зеркало и осколками стали бить лежащего мужчину, а позже вооружились ножом и вилкой. В результате мужчина получил переломы и многочисленные травмы, которые до сих пор лечат в ишимской больнице.

Благодаря следователям злоумышленники сразу были задержаны. По ходатайству следствия обвиняемых собираются посадить под домашний арест.