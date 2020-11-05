В Тюмени сотрудник кафе покалечил посетительницу. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступила информация о том, что местной жительнице причинен тяжкий вред здоровью. Выехавшие на место преступления сотрудники полиции восстановили обстоятельства случившего.

В день происшествия потерпевшая с подругой находилась в кафе, где они распивали горячительные напитки. Во время застолья между нетрезвыми женщинами произошла словесная ссора, которая перешла в потасовку. Сотрудник заведения попытался разнять посетительниц, но женщина несколько раз ударила его по лицу.

– Защищаясь, гражданин оттолкнул гражданку, в результате чего потерпевшая упала и ударилась головой. Своими действиями фигурант причинил тяжкий вред здоровью по неосторожности, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Тюменские полицейские задержали 27-летнего жителя города Тюмени. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.