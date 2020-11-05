В центре Тюмени произошло массовое ДТП. Фото - car72.ru.

На перекрестке улиц Герцена и Мориса Тореза в Тюмени накануне, 4 ноября, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Здесь столкнулись BMW, Nissan, Chevrolet и Hyundai.

– Вызов на станцию скорой помощи поступил в 22.04, бригада медиков прибыла на место спустя восемь минут. Пациента на месте не оказалось, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

На месте происшествия работали представители экстренных служб. К счастью, дорожный инцидент обошелся без пострадавших. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.