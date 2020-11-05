В Тюменской области рабочего насмерть придавило деревом. Фото - pixabay.com.

Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего коммерческой организации. Статья Уголовного кодекса звучит следующим образом: «Причинение смерти по неосторожности».

– По данным следствия, 31 октября 2020 года в районе Южно-Гавриковского месторождения на территории Уватского района рабочие валили лес. В какой-то момент на одного из мужчин упало дерево, нанеся серьезную рану. От полученных повреждений он умер на месте, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалист осмотрел место происшествия, изъял у работодателя документы, регламентирующие технику безопасности, а также допросил очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.