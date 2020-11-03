В Тюмени сторож придавил мужчину воротами, перепутав кнопки. Фото - pixabay.com.

В Тюмени вынесен приговор в отношении сторожа одной из организаций. По его вине мужчину сильно прижало воротами. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

По материалам уголовного дела, инцидент произошел 8 мая 2020 года около полуночи. В это время сторож одного из предприятий на проходной перепутал кнопку открывания автоматических ворот с кнопкой закрывания. В результате этого в воротах был зажат человек.

– Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, частично компенсировал потерпевшему расходы на лечение, – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Суд назначил мужчине 2 года ограничения свободы. В течение этого времени осужденному нельзя изменять место постоянного жительства, выходить из дома с 22.00 до 6.00, а также посещать кафе, бары, рестораны.