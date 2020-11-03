Как будут работать тюменские парковки 4 ноября. Фото: Вадим Бегун

Режим работы муниципальных парковок в выходные и праздничные дни меняется. Так, в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни муниципальные парковки, расположенные на улицах Республики, Герцена, Ленина, Первомайской, работают в бесплатном режиме. Это значит, что завтра, 4 ноября, в центре города оставить автомобиль можно будет на любой улице, которая входит в зону городского платного парковочного пространства.

– Отметим, что и в будние дни с 19.00 до 7.00 по местному времени за размещение транспортных средств на данных парковках плата не взимается. В прежнем круглосуточном режиме работает многоуровневая парковка, входящая в состав набережной реки Туры: стоимость часа составляет 35 рублей, – отметили в МКУ «Тюменьгортранс».

По всем вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).