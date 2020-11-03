Тюменцев попросили не посещать оживленные места из-за коронавируса. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцев попросили не посещать оживленные места из-за коронавируса.

– Мы готовы оказывать помощь пациентам любого профиля с любой тяжестью состояния, но я же понимаю, что этого можно избежать. Нужно просто соблюдать нормы, которые установлены: поменьше находиться в общественных местах и носить маски. Ведь мы работаем в моногоспитале и не болеем, – рассказал руководитель тюменского моноинфекционного госпиталя на базе областного диспансера на улице Новой Дмитрий Бутов.

Моногоспиталь на 360 койко-мест для пациентов с COVID-19 в Тюмени начал работу 5 октября. Сегодня из его стен по улучшении состояния или выздоровлении выписали более 200 пациентов.