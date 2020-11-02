Мэр Тюмени выслушал жалобы горожан дистанционно. Фото - tyumen-city.ru.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук выслушал жалобы горожан дистанционно. Местные жители обратились с фактами предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

– Проблема дома № 117 на улице Чаплина касалась неудовлетворительных параметров теплоснабжения. Специалисты проводили проверки по данному адресу. УК получила акт готовности к зиме, в сентябре устранила замечания и привела в порядок оборудование дома. Отклонений не было зафиксировано. В ближайшее время за ситуацией будут наблюдать более пристально, проведут замеры в квартирах и совместно с УК сделают регулировку внутридомовой системы отопления, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Другой вопрос, который был озвучен в ходе приема, – капитальный ремонт сети рядом с домом № 8 на ул. Ставропольской. Он также стоит на контроле специалистов. В 2013 году прошел капитальный ремонт тепловых сетей и сети ГВС от центрального теплового пункта № 84 непосредственно до дома. В этом году выполнялся ремонт участка тепловой сети на улице Гастелло. Но есть небольшой аварийный участок, который требует внимания, работы на нем включены в программу ремонта на 2021 год.