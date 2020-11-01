За минувшие сутки в Тюменской области коронавирусом заболели десять детей

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По новым данным оперативного штаба Тюменской области на 1 ноября, за сутки коронавирус выявлен у 151 человека, десять из которых дети. Таким образом, инфекция подтверждена у 13 549 человек.

В настоящее время COVID-19 болеют 4 720 тюменцев. 22 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Впервые за несколько дней в регионе не сообщается о летальных случаях. Всего за весь период пандемии в Тюменской области скончались 75 пациентов с коронавирусом.

Вместе с тем наблюдается подъем заболеваемости и смертности в регионе. В этой связи в области ужесточен масочный режим. Проводятся рейды в общественном транспорте и в местах массового скопления людей по соблюдению санитарных правил.