Косметолог советует тюменцам выбирать хлопковые маски

Тюменцам рассказали, какую маску лучше выбрать: хлопковую или одноразовую Фото: pixabay.com

В регионе введен масочный режим, защита нужна в общественных местах, в лифте и транспорте. А косметолог Ольга Буксбаум рассказала, какой вид аксессуара предпочтительнее.

Маски-респираторы – самые надежные, однако они достаточно сильно сдавливают переносицу и зону под глазами, а также могут навредить коже, вызвать потертости. Косметолог советует предпочесть хлопковую маску. Ее можно стирать и тщательно обрабатывать после каждого применения. Это и от вируса защитит, и предотвратит воспаления на лице. К тому же у многоразового аксессуара срок службы - от 3 до 5 лет, а не 4 часа непрерывного ношения, как у обычной медицинской.

Но важно и правильно носить маску. Врач-эпидемиолог Виктория Кульбашная советует перед надеванием вымыть руки, браться за петельки и аккуратно заправлять их за уши. Маска должна плотно закрывать органы дыхания (рот и нос). Иначе ношение становится бессмысленным. Не опускайте маску не подбородок, не дотрагивайтесь до нее руками, снимайте только за петли и сразу же кладите в стирку. После этого еще раз тщательно вымойте руки, сообщает «Мегатюмень».