В тюменском реабилитационном центре « Пышма» появилось новое оборудование Фото: pixabay.com

В тюменском реабилитационном центре «Пышма» продолжают помогать детям с нарушениями зрения, слуха и речи. Так, для этого в учреждении создана сенсорная комната. Она оснащена современным оборудованием и используется для профилактики психофизических и эмоциональных нагрузок, а также создания положительного эмоционального состояния.

В 2020 году для комнаты приобрели новые дидактические пособия. В их числе комплект материалов для развития психомоторики «Игры с тенями», а также «Тактильное домино», позволяющее сформировать и скорректировать восприятие детей дошкольного и младшего возрастов.

«Сенсорный ящик» помогает ребятам совершенствовать навыки координации движений при исключении зрительного контроля, развивает внимание и мыслительные процессы.

Упражнения на коррекционно-развивающем комплекте «Сенсорные пластины» развивают мышление через тактильное восприятие. У ребят, особенно школьников, улучшается память, произвольное внимание и межполушарное взаимодействие.

Тактильно-развивающая панель «Планетарный механизм» предназначена для развития мелкой моторики, воображения, ловкости и изучения цветов, а коррегирующая «Сенсорная дорожка из тканей разных шероховатостей» - великолепная возможность для развития тактильных ощущений ножками.

Наполнение сенсорной комнаты новым оборудованием и дидактическими пособиями повышает эффективность работы с детьми, имеющими сенсорные нарушения.