В Тобольском районе может заработать конфетная фабрика Фото: pixabay.com

Проектный инвестиционный офис Тобольского района разработал бизнес-кейс по производству конфет.

Как рассказала пресс-секретарь муниципалитета Ольга Коротких, в настоящее время администрация ищет инвестора, а чтобы зря не терять время, тоболяки активно перенимают опыт у ведущих производителей сладостей. Так, неделю назад они побывали в Тверской области, где выпускают мармелад.

Производить конфеты собираются в селе Верхние Аремзяны, известном как малая родина великого химика Дмитрия Менделеева. По представленному кейсу ясно, что выпускаться сладости могут только под брендом знаменитого земляка.

– Реализация проекта позволит создать новые рабочие места для жителей сельского поселения, а также станет еще одним объектом туристического показа и дополнительным рынком сбыта для местных сельхозтоваропроизводителей, – добавила пресс-секретарь.

Кстати, будущему инвестору не придется искать сырье для конфет. Тоболяки в полной мере могут обеспечить производство медом и дикоросами для наполнителя.