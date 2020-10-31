В Тюменской области растет выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов Фото: pixabay.com

В 2020 году выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тюменской области может составить почти 1,5 миллиарда рублей. Добиться таких результатов удалось благодаря рекомендациям «круглого стола» по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации в регионе.

В настоящее время услугами кооперативов охвачено около 72 процентов сельских территорий, также через них закупается до 90 процентов молока от общего объема данной продукции, приобретаемого у населения.

В 2019 году ими было заготовлено 36,2 тысячи тонн молока, произведенного малыми формами хозяйствования, или 73,7 процента по отношению к уровню 2016 года; 2,6 тысячи тонн мяса всех видов, или 147,8 процента по отношению к уровню 2016 года; 99,4 тонны картофеля и овощей, а также оказано услуг на сумму более 52,0 миллиона рублей.

За первое полугодие 2020 года сельскохозяйственными потребительскими кооперативами заготовлено 17,5 тысячи тонн молока, 519 тонн мяса всех видов, 3 тонны картофеля и овощей, оказано услуг на сумму 15,6 миллиона рублей, а объем совокупной деятельности составил 666,9 миллиона рублей.