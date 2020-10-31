Погода на 31 октября в Тюмени: к вечеру выглянет солнце

Погода на 31 октября в Тюмени Фото: pixabay.com

В субботу, 31 октября, тюменцев ожидает ясное утро, однако к обеду небо затянут облака. К вечеру солнышко вновь обещает выглянуть из-за туч.

Днем воздух прогреется до +7 градусов. Постепенно температура начнет опускаться. Ночью столбики термометров покажут 0 градусов.

В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

По церковной традиции 31 октября отмечали память евангелиста Луки и сподвижника апостола Павла. По преданию, он в числе семидесяти учеников Иисуса Христа был послан на первую проповедь о Царствии Небесном еще при земной жизни Спасителя.

Лука почитается как автор одного из четырех Евангелий и Деяния святых апостолов. Также он считается первым в истории иконописцем. По легенде, он написал первую икону Пресвятой Богородицы.

На Луку также принято молиться о добрых отношениях в семье, а также о совете и любви между мужем и женой.

Наблюдали в этот день и за приметами: если снега еще нет, то настоящая зима придет не скоро, луна и звезды в мутной дымке - к дождю, а если ветер гонит облака с севера на юг - в ближайшие дни должна быть солнечная погода.