Тюменские ИТ-компании узнают о мерах поддержки с помощью нового ресурса. Фото - Департамент информатизации Тюменской области.

В Тюменской области департамент информатизации совместно с Центром информационных технологий разработал ИТ-навигатор. Этот ресурс содержит актуальную информацию обо всех федеральных и региональных мерах поддержки, ориентированных на ИТ-компании и организации, которые уверенно внедряют в свою деятельность цифровые технологии.

По словам разработчиков, сервис позволяет подбирать меры поддержки для компаний индивидуально, а именно на основании результатов ответа на вопросы, являющиеся критериями соответствия условиям получения мер поддержки. Например, наличие государственной аккредитации Минцифры, размер среднесписочной численности работников, используемая система налогообложения, вид деятельности по ОКВЭД.

– Меры поддержки в рамках ИТ-навигатора представлены по трем направлениям: налоговые льготы, финансовые и иные меры поддержки, для каждого из которых предусмотрена своя анкета, заполнение которой занимает не более 5 минут. По итогам анкетирования организации получают перечень подходящих мер поддержки на основании предварительной оценки на соответствие требованиям к их получателям. При этом в отношении каждой меры раскрывается важная информация об условиях ее предоставления, размере, операторе и др. Также для пользователей доступна возможность ознакомиться с критериями, по которым та или иная мера поддержки для компании является недоступной, – рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

С использованием ИТ-навигатора можно будет отследить все изменения и нововведения, связанные с господдержкой ИТ-сферы, посредством оформления подписки. Следует отметить, что сервис находится в активной фазе развития, работа над улучшением функциональности и дизайна продолжается.