Энергетики восстановили электроснабжение тюменских потребителей, прерванное непогодой. Фото предоставлено "КП".

В Тюменской области полностью восстановили электроснабжение потребителей, которое было прервано из-за непогоды. Тогда, 27 и 28 октября, без света остались более восьмисот человек, но сегодня все службы работают в штатном режиме.

Напомним, что сбой в работе электросетевого оборудования произошел в минувший вторник. Причиной тому стал холодный атмосферный фронт, который проходил на территории региона. Кроме того, в этот день шквалистый ветер дул со скоростью до 22 метров в секунду.

– Первое технологическое нарушение зафиксировали 27 октября на воздушной линии электропередачи Заводоуковского района электрических сетей. Затем атмосферный фронт переместился в Нижнетавдинский, Тюменский, Ялуторовский, Исетский, Ишимский и Тобольский районы. В это время энергетики зафиксировали большое количество поваленных на провода воздушных линий деревьев и веток, а также нехарактерное для региона интенсивное обледенение проводов, – прокомментировали в пресс-службе Тюменских электрических сетей.

В компании отметили, что из-за непогоды на линиях электропередачи налипла изморозь. Это привело к обрывам проводов, тросов, разрушениям арматуры, изоляторов и даже опор воздушных линий. Для борьбы с обледенением специалисты в условиях шквалистого ветра использовали приспособления для механической очистки проводов и тросов от наледи.

Утром 28 октября подача электроэнергии была возобновлена практически на всех территориях, попавших под удар стихии. Энергетики работали лишь по точечным жалобам от потребителей, которые к вечеру также были полностью устранены. Стоит отметить, что всего в ликвидации последствий урагана было задействовано 84 бригады в составе 249 человек, 18 единиц спецтехники.