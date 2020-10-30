Мэр Тюмени поручил сделать удобной велодорожку на улице Ямской . Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук дал обещание сделать велодорожку на улице Ямской более безопасной. Дело в том, что она проложена по тротуару, по которому идут водосточные желоба. Из-за них горожане не могут насладиться комфортной ездой на велосипедах и самокатах.

Изначально проблему поднял местный активист Аркадий Каюгин. Градоначальник отметил, что сам не раз тут ездил и уверен, что эта велодорожка востребована и убирать ее нельзя.

– Я дал поручение специалистам департамента дорожной инфраструктуры и транспорта рассмотреть возможность проложить лотки с решеткой, которые позволяли бы отводить воду от здания, но при этом были безопасными. Велодорожка на данной территории останется, – заявил Руслан Кухарук.