В Тюмени таксист сломал коллеге нос из-за грязной машины. Фото - pixabay.com.

Накануне, 29 октября, в одну из тюменских больниц обратился мужчина с травмой лица. Врачи диагностировали у тюменца перелома носа. Сотрудники медицинского учреждения доложили об этом факте полицейским.

Стражи правопорядка установили, что потерпевший работает в одном из таксопарков города. Закончив рабочую смену, горожанин передавал машину напарнику. Коллегу возмутило, что ему передают немытое и не заправленное авто.

– По этой причине начался конфликт, в ходе которого 30-летний напарник потерпевшего нанес ему удар в область лица. После случившегося пострадавший обратился в медицинское учреждение, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Участковый уполномоченный доставил в отдел полиции подозреваемого. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. Дознавателем подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.